Fama não deve exigir carência do usuário do plano se a situação é emergente, decide Juiz

[…]

Diante do exposto, presentes os requisitos do art. 300, caput, do Código de Processo Civil, concedo a tutela de urgência antecipada para o fim de determinar que a empresa ré Unimed Fama IMEDIATAMENTE autorize a internação da requerente no Hospital Santa Júlia, permitindo a realização dos procedimentos necessários ao restabelecimento da sua saúde, com fornecimento de todos os medicamentos necessários e procedimentos recomendados na declaração médica e outros que se tornarem necessários e decorrentes do mesmo quadro clínico, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais ) até o limite de 20 dias-multa. Cite-se. Intimem-se.