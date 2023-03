DPE-AM divulga resultado final de concurso público para servidores de Rio Preto da Eva

A Defensoria Pública do Estado do Amazonas (DPE-AM) divulgou o resultado definitivo das avaliações dos candidatos autodeclarados negros, indígenas e quilombolas do IV Concurso Público para o quadro de servidores auxiliares do município de Rio Preto da Eva. O resultado final pode ser conferido no diário eletrônico do órgão, no site defensoria.am.def.br.

Os aprovados vão exercer suas funções nos cargos de analista jurídico de Defensoria e assistente técnico de Defensoria.

De acordo com a DPE-AM, os candidatos que não foram reconhecidos pela Comissão de Heteroidentificação como negros, indígenas e quilombolas (cuja declaração resulte de erro, por ocasião de falsa percepção da realidade, não sendo, portanto, revestida de má-fé) ou os que não compareceram perante à Comissão, continuarão participando do concurso em relação às vagas destinadas à ampla concorrência, desde que obtenham a pontuação/classificação necessária para tanto e/ou se for o caso, na lista específica de candidatos com deficiência.

Será eliminado do concurso o candidato que não tiver alcançado a pontuação/classificação para figurar na listagem de ampla concorrência e/ou se for o caso, na lista específica de candidatos com deficiência.

A DPE-AM informa ainda que as respostas dos recursos referentes ao Resultado da Comissão de Heteroidentificação serão de acesso exclusivo ao candidato, no site da Fundação Carlos Chagas (www.concursosfcc.com.br), e ficarão disponíveis pelo prazo de sete dias a contar da data de sua divulgação.

Com informações da DPE-AM