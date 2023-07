Deputado Sinésio Campos exonera blogueira presa suspeita de planejar morte de dona de loja

O Deputado Estadual Sinésio Campos (PT) exonerou a blogueira Paola Oliveira Gaia. Ela foi presa, nesta terça-feira (18), por suspeita de liderar grupo criminoso que roubou uma loja de roupas e acessórios, no dia 8 de junho deste ano, no bairro Nossa Senhora das Graças, zona centro-sul de Manaus.

Em nota divulgada nas redes sociais, o deputado informou que “solicitou a imediata exoneração da referida servidora” assim que soube do “suposto crime praticado” por ela.

No Portal da Transparência da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), a blogueira ocupa um cargo comissionado como Assistente do Gabinete Parlamentar.