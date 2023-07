Blogueira é presa suspeita de planejar morte de dona de loja durante roubo em Manaus

A blogueira Chrysline Paola Oliveira Gaia, juntamente com Denick Harley Feitoza Barata, 28, e Oyama Brendon Lopes de Souza, 21, foram presos, nesta segunda-feira (17), durante uma operação da polícia. O grupo é suspeito de roubar uma loja de roupas e acessórios, no dia 8 de junho deste ano, no bairro Nossa Senhora das Graças, zona centro-sul de Manaus.

De acordo com a Polícia Civil, também foi presa em flagrante Manuela Nayara Afonso Conde, 26, pela receptação qualificada da mercadoria roubada. Segundo o delegado Thomaz Vasconcelos Dias, titular da DERFD, na ocasião do crime, a dona da loja foi surpreendida com quatro indivíduos em seu estabelecimento, onde seria realizado um bazar. O portão foi aberto com facilidade e dois infratores portavam armas de fogo.

“Os suspeitos agiram com extrema violência e grave ameaça contra a dona da loja, e desferiram diversos socos, tapas e pontapé contra ela, mesmo sem esboçar qualquer reação. Os colaboradores foram trancados no banheiro do estabelecimento”, explicou o delegado.

Do local os indivíduos levaram joias, semijoias, óculos, roupas, tênis, bolsas de marcas, entre outros acessórios, além de aparelhos celulares e o carro da proprietária. Todo o material foi avaliado em R$ 500 mil.

Ainda conforme o delegado, as investigações iniciaram logo após o crime, e foi constatado que a mentora da ação criminosa foi a blogueira Chrysline Paola Oliveira Gaia, que estava ajudando com a organização do bazar que seria realizado no dia seguinte. Ela também foi a responsável por facilitar a entrada do grupo criminoso no local.

Toda a mercadoria roubada foi repassada para Manuela Nayara, que é ex-funcionária da vítima, e esposa de Denick Harley Feitoza Barata, que também foi preso. Ela também estava no local do crime como colaboradora.

“Durante depoimento, os infratores informaram que a ordem da blogueira era para executar a vítima, além do roubo da mercadoria, que ainda vamos averiguar a motivação, bem como a participação de outros indivíduos”, relatou o delegado.

O suspeito Rafael Barroso de Oliveira está sendo procurado pela participação na ação criminosa.

Chrysline Paola, Denick e Oyama irão responder por roubo qualificado e associação criminosa. Já Manuela Nayara por receptação qualificada. Todos serão encaminhados à audiência de custódia e ficarão à disposição da Justiça.

Com informações da assessoria.