Delegacia da Mulher deverá funcionar 24 horas para atendimento obrigatório de vítimas de violência

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou duas leis cuja finalidade é o fortalecimento do combate à violência contra as mulheres. A partir de leis que dão novos contornos à matéria haverá a expansão do horário de funcionamento de delegacias da mulher que passarão a trabalhar 24 horas para atendimento obrigatório às vítimas de violência. Também se instituiu o programa de combate ao assédio sexual.

O motivo é que pesquisas indicam que o país está diante de um aumento da violência contra a mulher. A nova legislação define regras para o atendimento de mulheres. As delegacias deverão contar com salas reservadas e, preferentemente com policiais femininas.

Os casos de violência atendidos pelas especializadas contarão com um número de telefone, como previsto na nova lei, ou outro meio eletrônico para as mulheres acionarem a polícia imediatamente quando vitimadas. Nos municípios sem delegacias especializadas, ainda assim, a mulher contará com um atendimento especial quando vítima de violência e lei exige agentes femininas especializadas para esse atendimento.