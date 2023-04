Juiz acusado de relações não consentidas com a mulher é afastado em São Paulo

O Desembargador Antônio Torres Garcia, corregedor-geral do TJSP-Tribunal de São Paulo, decretou o afastamento do juiz Valmir Murici Júnior, da 5ª Vara Cível de Guarulhos, na Grande São Paulo. Valmir é acusado de violência doméstica, além de filmagens pornográficas não consentidas pela sua mulher. Além das agressões físicas, pesam acusações de relações sexuais não consentidas.

O procedimento instaurado contra o juiz ocorreu após notícia de sua própria mulher que chegou a dar entrevista sobre as violências sofridas pelo marido, que, como informou, logo no início do relacionamento, foi uma pessoa calma e romântica. Paralelamente a esse procedimento, o magistrado responde a uma averiguação no CNJ onde o juiz é investigado por ‘violação do dever de manutenção de conduta irrepreensível na vida pública’.

A defesa técnica do magistrado nega todas as acusações, mas a esposa manteve a acusação de agressão e relatou ter sofrido ameaças, agressões físicas e psicológicas durante o tempo que permaneceu na companhia do marido. Embora o processo não revele, porque corre em segredo de justiça, a mulher apresentou provas do ocorrido que foram consideradas pelo Corregedor, que submeterá sua decisão ao Colegiado.