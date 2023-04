Damares atua para que projeto de Impeachment amplie irregularidades contra Ministros do STF

Enquanto há senadores que atuam para retirar do projeto de lei do Impeachment a previsão de irregularidades que poderão dar margem aos impedimentos dos agentes públicos, à exemplo de Sérgio Moro, que não concorda com a inclusão ‘da divulgação de fake news’ como motivo para um pedido de impeachment, no sentido inverso, a Senadora Damares Alves, do Republicanos, do Distrito Federal, quer que haja uma ampliação do texto quanto à previsão do que sejam atos ilícitos.

Nesse sentido, Damares propõe que as decisões tomadas na Suprema Corte em caráter monocrático e que estejam fora dos casos permitidos pela Constituição Federal e pelo Regimento Interno do STF, sejam enquadradas como crime de responsabilidade e possam ensejar o impedimento dos Ministros. Assim, Damares quer o aumento das possiblidades de impeachment, em sentido oposto, inclusive à atitude do Senador Mourão, que, não quer que os militares sejam enumerados como sujeitos alvo da futura lei de impeachment.