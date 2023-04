Corrida para substituição de Lewandowski tem largada oficial com ato do presidente Lula

O Presidente Luiz Inácio Lula da silva, atendendo a um requerimento de Ricardo Lewandowski, assinou e fez publicar no Diário Oficial da União, que circula nesta quinta feira, dia 06 de abril, o decreto que concede a aposentadoria ao Ministro. Lewandowski havia comunicado à Rosa Weber, presidente do STF, a antecipação de sua aposentadoria, como também a Lula, que expediu a autorização necessária, o que remete ao processo sucessório e aos atos que devem envolver os interessados em assumir a cadeira a vagar, com o procedimento de escolha, indicação e nomeação do futuro Ministro da Corte Suprema.

Embora Lewandowski pudesse permanecer na Corte Suprema até 11 de maio, data em que completará 75 anos de idade, o Ministro, de livre iniciativa, deliberou que irá se retirar um mês antes, aos 11 de abril. A razão são compromissos de natureza acadêmica e profissionais que envolvem o Ministro com o horizonte voltado para novas atividades jurídicas.

A preferência de Lula se mantém em Cristiano Zanin, seu advogado no processo da Lava Jato e responsável pelo reconhecimento jurídico das nulidades do processo que o mantiveram preso, com condenação em primeira e segunda Instâncias e reversão da situação jurídica na Suprema Corte. Há pressões sobre Lula para que nomeie uma mulher negra para a Corte Suprema, mas Zanin ainda é o mais cotado.