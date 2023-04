Moro quer retirada de Magistrados do projeto que amplia autoridades sujeitas a Impeachment

O Senador Sérgio Moro, do União/PR e ex-magistrado quer retirar os ex-colegas do rol de autoridades que podem ser alvo de impeachment como consta na Proposta de Rodrigo Pacheco encaminhada para a Comissão de Constituição e Justiça do Senado. O projeto de Pacheco ampliou o rol dos agentes públicos que podem ser sujeitos a um processo de impedimento no exercício do cargo, dentre eles os Desembargadores e juízes.

Moro, que é ex-integrante da magistratura, pois foi juiz federal em Curitiba, propôs mudanças no texto para evitar processos contra ex-colegas. Em igual patamar, os que têm funções por assemelhação, os membros do Ministério Público.

A justificativa de Moro é a de que ‘os magistrados e membros do Ministério Público- com exceção do procurador-geral da República e dos ministros do STF- já são objeto de julgamento, fiscalização e correição por parte de órgãos de controle criados pelo constituinte derivado, quais seja, o Conselho Nacional do Ministério Público e o Conselho Nacional de Justiça” fundamentou Moro.