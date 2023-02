Conspirata golpista: Moraes determina que Federal ouça Marcos do Val

A Polícia Federal, após as declarações do Senador Marcos Do Val, entre o vaivém sobre a iniciativa de Jair Bolsonaro em permanecer na cadeira de Presidente, passando como rolo compressor sobre o resultado das eleições, movimentou o processo que apura as tentativas de golpe. A Federal pediu a ouvida do Senador e Moraes determinou que o ato seja realizado formalmente.

A Polícia Federal deverá colher o depoimento do Senador Marcos Do Val, do Podemos/ES, que afirma ter sido envolvido pelo ex-presidente Jair Bolsonaro em uma conspirata golpista contra as eleições, na qual haveria o imprescindível envolvimento do presidente da Corte Eleitoral, o Ministro Moraes.

Na Polícia Federal as investigações são comandadas pelo Delego Raphael Soares Astini, que atua no inquérito que investiga Anderson Torres e Ibaneis Rocha. Como Marco do Val divulgou em suas redes sociais que tem informações importantes sobre fatos conexos a essas investigações, o pedido da federal para sua ouvida foi formalizado e autorizado por Alexandre de Moraes.