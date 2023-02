Complô golpista no mínimo foi ‘flertado’ por Bolsonaro diz Gilmar sobre essa ‘gente do porão”

O Ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal firmou à imprensa que, no mínimo, O ex-presidente Jair Bolsonaro flertou com um golpe de Estado. Para Gilmar, ‘o caso denunciado pelo Senador Marcos do Val mostra que a gente estava sendo governado por uma gente do porão ligada “às milícias do Rio de Janeiro’.

Embora o Senador Do Val tenha tentado incrementar uma nova versão de que a ideia de um golpe de Estado não tenha sido de Jair Bolsonaro, o que há de certo é que de então a Polícia Federal terá mais conteúdo de campo para adentrar na linha investigatória que poderá atrair de vez a atuação do ex-presidente na busca de um golpe de Estado e inclusive ligá-lo aos atos do dia 08 de Janeiro. Bolsonaro, após dias em que ficou ausente, depois da derrota nas eleições, fez um pronunciamento de que sua permanência no poder dependeria dos seus seguidores e das Forças Armadas.

A trama incluiria fomentar as concentrações golpistas em frente a quartéis e a gravação ilegal de alguma inconfidência do presidente do TSE, Alexandre de Moraes, especialmente centrado na busca de material ilícito em que Bolsonaro pudesse sacramentar a ilegalidade do processo eleitoral e a busca da lei e da ordem.

“Vamos esperar o resultado das investigações, mas essas pessoas(Do Val e Silveira) se comunicaram” arrematou Gilmar Mendes, citando os áudios e prints de mensagens divulgados pela revista Veja. “O que o episódio mostra é que estávamos sendo governados por gente de porão” arrematou Gilmar.