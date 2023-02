Moraes manda que informações de Marcos Do Val cheguem ‘detalhadas’ para novas deliberações

As informações de Marcos Do Val a serem formalizadas pela Polícia Federal deverão ser apuradas circunstancialmente. Ao encaminhar pedido de ouvida de Marcos do Val ao Ministro Alexandre de Moraes, o Delegado Raphael Raphael Soares Astini obteve de imediato a autorização necessária em decisão do presidente da Corte Eleitoral e Ministro do STF, que, concomitantemente, determinou que as informações a serem colhidas devam ser em contexto amplo.

Para Alexandre de Moraes, as circunstâncias das informações do senador devem ser esclarecidas ‘no contexto mais amplo desta investigação, notadamente no que diz respeito a eventual intenção golpista, o que pode caracterizar os crimes de golpe de Estado e abolição violenta do Estado Democrático de Direito”.