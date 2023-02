Vaivém de Marcos do Val será detidamente averiguado pela Federal a mando de Moraes

As investigações da Polícia Federal sobre o golpe de Estado e a abolição violenta do Estado Democrático de Direito, relacionadas ao inquérito sobre os fatos do último dia 08 de janeiro, prosseguiram com a ouvida de Marcos Do Val. A Federal quer saber, inclusive sob determinação de Moraes, sobre detalhes de todo esse contexto. As mensagens do parlamentar, em posse da Federal, divulgadas em redes sociais, indicam seu envolvimento em uma conspirata golpista, inclusive com o pretenso envolvimento do Ministro Alexandre de Moraes, do STF. O vaivém de Marcos do Val sobre suas declarações serão detidamente investigados a mando do Ministro Moraes.

As mensagens do parlamentar indicavam que Bolsonaro, ao lado do ex-parlamentar federal Daniel Silveira, do Rio de janeiro, tinha objetivo de anular as eleições, impedir a posse do presidente Lula e se manter no Palácio do Planalto. O senado do Val havia, inclusive anunciado sua renúncia ao mandato, e desistiu. As contradições entre as suas declarações iniciais e o porque dessa mudança serão detidamente investigadas pela Federal.

Essas contradições são reveladas pela vaivém que partiu de Do Val. No início indicou Bolsonaro como o responsável pela iniciativa de golpe de Estado. Depois, atribuiu essa iniciativa a Daniel Silveira, que, inclusive se encontra preso por descumprimento de meidas cautelares diversas da prisão que lhe foi imposta pelo Supremo.