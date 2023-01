Abordagem policial em Novo Hamburgo resulta na suspensão de militares por violência

Numa abordagem da Polícia Militar, no dia 1º de janeiro, uma mulher e seu marido, na cidade de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, teriam recebido ordem de parada e ingresso em um bar, em cujo estabelecimento passaram a ser agredidos com pedidos de informações desconexas por policiais militares.

Os fatos foram narrados pelas próprias vítimas, que noticiaram agressões dos policiais. Ambos teriam sido asfixiados com uma sacola plástica. O marido da vítima, foi algemado e agredido a pancadas. Houve divulgação de imagens. Com esse resultado, os policiais, pertencentes ao 3º Batalhão de Polícia Militar de Novo Hamburgo foram suspensos de suas funções.

Na manhã desta terça feira, o comando do 3º Batalhão de Polícia Militar, tenente coronel Jacques Peiter, divulgou nota firmando ter tomado ciência do vídeo em que dois policiais fardados aparecem em condutas incompatíveis com a atividade policial militar. A nota informa sobre a instauração de procedimento apuratório. Se informa sobre o afastamento dos policiais do exercício de suas funções.