Não é fato e sim fake news que Lula irá taxar as transações via Pix

A Autoridade Monetária brasileira, o Banco Central, informou à imprensa não haver consistência nas informações que, de natureza especulativa e falsas, espalharam-se quanto a mudanças nas regras de gratuidade do sistema de pagamentos instantâneos, via Pix, atualmente em vigor.

“Não há nenhum estudo em andamento relacionado à cobrança do Pix”, firmou o Banco Central, negando qualquer intenção de mudas as regras atualmente vigentes do sistema de pagamentos instantâneos.

Houve rumores sobre uma proposta que visava taxar o Pix que foram disseminadas durante os últimos meses e ganharam mais força após a tomada de posse de Luiz Inácio Lula da Silva na chefia do Executivo Federal. Não há nenhum fundo de verdade nessas notícias, firmou a autoridade monetária nacional.