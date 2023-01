Beto Simonetti repudia agressão sofrida por Ministro Luís Roberto Barroso

O Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Beto Simonetti, emitiu nota pela OAB, onde se solidariza com o Ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, alvo de agressões que Simonetti rotulou de inaceitáveis e que ocorreram durante a passagem de Barroso pelo aeroporto de Miami, nos Estados Unidos, na segunda feira passada, dia 02 de janeiro. Em vídeo foi possível ouvir as pessoas gritando ‘sai do voo’ e vaiando o magistrado. Barroso não reagiu às provocações. Simonetti firmou que ‘agressões direcionadas individualmente aos ministros e às ministras atingem todo o sistema de justiça e são inaceitáveis’.

“A Ordem dos Advogados do Brasil – OAB – se solidariza com o ministro do Supremo Tribunal Federal Luís Roberto Barroso, alvo de agressões inaceitáveis ao embarcar em voo na última segunda feira”, registrou Simonetti.

A OAB é incumbida pela Constituição Federal de atuar em prol da advocacia e do Estado Democrático de Direito, o que inclui a defesa das instituições republicanas. Simonetti disse que a OAB manterá sua atuação histórica em favor da promoção do debate respeitoso, nos foros adequados, e por um pacto nacional pelo fortalecimento da democracia e das instituições brasileiras.