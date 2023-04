Violação de sepultura pode obrigar município a indenizar, mas exige cautela da justiça

Violação de sepultura constitui crime, mas para se obter a reparação cível pelo ilícito e garantir a proteção desses direitos, o fato e o pedido devem estar compatíveis para se valer do instituto da tutela cautelar. A decisão é da Corte de Justiça do Amazonas, com relatório do desembargador Airton Luís Corrêa Gentil, que concluiu pela inexistência dos pressupostos necessários na ação para o deferimento de tutela de urgência contra o município de Manaus, confirmando a decisão que negou o pedido de exumação pretendida, com exame de DNA ou perícia pertinente nos restos mortais que teriam sido alvo de furto por meio de ação de vândalos.

Para o Tribunal de Justiça, a ação narrou a subtração de restos mortais e não substituição ou troca do patrimônio jurídico motivador do pedido em juízo. Os familiares narraram a dor e o sofrimento por ter a sepultura da família violada num cemitério em Manaus, e que o caixão com os restos mortais do falecido havia desaparecido, talvez pela ação de vândalos, com a possível omissão no dever de fiscalização do ente municipal.

Em primeiro grau, o juiz indeferiu o pedido de urgência sob o fundamento de que a matéria de fato se limitou a narrar a subtração dos restos mortais e depois ainda se comprovou a existência do receptáculo dito subtraído, conforme cumprimento de providências determinadas ao ente municipal, o que atendia ao objeto da ação.

Na seara penal, a violação de sepultura é definida com crime no artigo 210 do CP, com reclusão de até três anos. No caso concreto, a pretensão é de natureza cível e visa trazer a responsabilidade do município pelos danos provocados aos autores face à possível omissão administrativa de fiscalização quanto ao direito de inviolabilidade do valor jurídico guerreado.

Processo nº 4009373-67.2021.8.04.0000

