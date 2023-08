Uber deve explicar motivos da exclusão em caso de descredenciamento do motorista

Não é descabido o entendimento do direito à inversão do ônus da prova ao motorista do Aplicativo Uber, em ação de indenização por danos morais movida contra a empresa de serviços pelo fato de haver sido descredenciado. Segundo a decisão, o motorista cadastrado no Aplicativo Uber atua como profissional liberal que apenas utiliza a plataforma para incrementar a sua atividade econômica, não sendo consumidor final. Porém, como explicou a Desembargadora Onilza Abreu Gerth, tem a Uber melhores condições de informar os motivos pelos quais o motorista sofreu a penalidade da exclusão de danos contra a Plataforma. O motorista narrou que, embora regularmente cadastrado, foi excluído pela plataforma, sem nenhum motivo que justificasse a penalidade sofrida. Assim, pediu lucros cessantes e danos morais, com a inversão do ônus da prova .

Nas razões do Recurso a Uber afirmou que na hipótese não caberia adotar o CDC, como aplicado ao caso pelo juiz, pois a empresa se constitui em plataforma digital, não havendo a figura do fornecedor e consumidor. Por isso, pediu a queda da inversão do ônus da prova concedida em decisão provisória de primeiro grau.

Embora tenha afastado a interpretação dada ao caso de que houvesse uma relação consumerista, a Relatora ponderou que a Uber é quem melhor reúne condições para, nesses casos, explicitar os motivos pelos quais o motorista é descredenciado do aplicativo. Para tanto, deva apresentar eventuais provas de anotações promovidas pelos usuários e outras que sejam necessárias para o deslinde da causa.

Ao final, o processo foi sentenciado em primeira instância e prevaleceu o entendimento de que demandas dessa natureza são movidas pelo princípio da autonomia privada e a ação do motorista foi julgada improcedente.

Processo nº 0728434-98.2022.8.04.0001

Leia a decisão: