TJAM publica novos atos de nomeação de concursados

O Tribunal de Justiça do Amazonas publicou no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) novos atos de nomeação de aprovados no concurso regido pelo edital n.º 01/2019-TJAM para admissão na instituição.

Na segunda-feira (21/08), houve a disponibilização do Ato n.º 619, nomeando Herbert Andrews Lucena dos Santos, 16.º colocado para vaga de ampla concorrência, para exercer o cargo efetivo de analista judiciário – especialidade Contabilidade.

Na sexta-feira (18/08), foi disponibilizado o Ato n.º 618, nomeando Markus Vinicius Costa Menezes, 304.º colocado para vaga de ampla concorrência, para exercer o cargo de assistente judiciário. Na mesma data foi tornado outro ato sem efeito.

Desde o início do mês, outros atos foram publicados e podem ser consultados no DJE, como no dia 04/08, com o Ato n.º 603, nomeando Jarlison Feitoza De Brito, 11.º colocado para vaga de ampla concorrência, para exercer o cargo de assistente judiciário – assistente técnico judiciário (Interior – 1.ª Sub-Região).

No dia 01/08, além de atos tornados sem efeito, foram disponibilizados outros de nomeação de assistentes judiciários em ampla concorrência: Ato n.º 588, nomeando Stivie Sena Leston, 301.º colocado; Ato n.º 589, de Gabriel da Costa Galvao, 303.º colocado; e Ato n.º 590, de Marcos Janderson Delmont de Souza, 302.º colocado, para tomarem posse no cargo.

Com informações do TJAM