TJAM divulga nova convocação de acadêmicos para estágio remoto vinculado a comarcas do interior

O Tribunal de Justiça do Amazonas, por meio da Secretaria de Gestão de Pessoas, divulgou novo edital para admissão de candidatos da Seleção Pública de Estágio de Nível Superior em Direito no TJAM (Regime Remoto).

Por este edital ficam convocados dez candidatos (seis de vagas de ampla concorrência, um de vaga reservada a pessoas com deficiência e três das vagas a negros e indígenas), identificados nas listas, a enviarem os documentos para admissão, no período de 17 a 23/05.

Nesta quarta-feira (17/05) também será realizado o Encontro para Integração e Orientações, com os estudantes convocados, que acontecerá de forma virtual, pela plataforma Google Meet, no endereço meet.google.com/kqf-gjki-kdf, das 9h às 10h30 (horário de Manaus).

Conforme o edital, a admissão será feita remotamente e a confecção do Termo de Compromisso de Estágio fica condicionada ao envio por e-mail dos documentos listados no edital, que deverão ser encaminhados e organizados, em arquivo único, na extensão “.pdf”, conforme a ordem sequencial solicitada.

Não serão admitidos os estudantes que não estiverem matriculados a partir do 3.º período ou o equivalente para instituições de regime anual, bem como com coeficiente de rendimento atualizado igual ou superior a 8,00, ainda que classificados e convocados, de acordo com o edital de abertura.

O edital de convocação foi disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico desta terça-feira (16/05), a partir da página 16 do Caderno Administrativo, cujo link encontra-se no final desta publicação.

