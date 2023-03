TJ-RJ recebe denúncia contra delegado Maurício Demétrio e mais quatro

O juiz da 1ª Vara Criminal Especializada do Tribunal de Justiça do Rio, Bruno Monteiro Rulière, recebeu denúncia do Ministério Público e decretou a prisão preventiva do delegado Maurício Demétrio. Nesse processo, ele é acusado de atrapalhar as investigações policiais sobre organização criminosa que funcionava dentro da Delegacia de Repressão aos Crimes Contra a Propriedade Imaterial (DRCPIM).

Também foram denunciados Alex Sandro Gonçalves Simonete, Rodrigo Ramalho Diniz, Mauro Marques Ramos e Thalles Wildhagen Camargo. De acordo com informações do processo, o grupo criminoso, liderado por Maurício Demétrio, deturpou provas e instaurou inquérito policial contra a delegada Juliana Ziehe, forjando falsas acusações de crimes como, por exemplo, de maus-tratos.

“A denúncia aponta que os acusados criaram narrativa caluniosa e agiram de modo a dar azo à ilegal instauração de inquérito policial e procedimentos disciplinares contra os delegados e policiais que atuaram no nascedouro da investigação que recaía sobre a organização criminosa. Esses procedimentos instaurados, por sua vez, foram utilizados para tumultuar/embaraçar/criar argumentos defensivos artificiosos/atacar a lisura das investigações em andamento”, escreveu o magistrado em sua decisão.

O delegado Maurício Demétrio está preso desde junho de 2021 sob a acusação de chefiar esquema de cobrança de propina de lojistas da Rua Teresa, em Petrópolis, na Região Serrana do Rio.

“Neste cenário, têm-se possíveis delitos, em caráter serial, de exacerbada gravidade e gigantesca danosidade. Destaque-se que o réu, em tese, se valeu do poder e autoridade que detém, de modo que é capaz de conferir às suas ações níveis de implantação alargada, com potencial, inclusive, para interferir e fragilizar as instituições públicas. Enfim, todos os fatos ventilados demonstram uma periculosidade gigantesca da organização criminosa objeto desta ação penal”, escreveu o juiz.

Processo: 0337142-88.2022.8.19.0001

Com informações do TJ-RJ