Defensoria realiza entrega de itens arrecadados durante campanha “SOS Manaus”

Roupas, sapatos e kits de higiene foram entregues nessa sexta-feira (17) pela Defensoria Pública do Estado do Amazonas (DPE-AM) no Depósito Fundo Manaus Solidária, localizado no bairro Vila da Prata. Os itens foram arrecadados durante ação solidária “SOS Manaus” e serão destinados às famílias afetadas pela forte chuva que atingiram Manaus no último domingo (8).

Para o defensor público Helon Nunes, essa população está em vulnerabilidade não só econômica, mas também geográfica e social, e a ação permite levar dignidade para aqueles que se encontram fora de seus lares.

“As doações vão além do que nós podemos imaginar. Para essas famílias, isso representa um sinal de amparo, que é o que a gente busca proporcionar nesse momento, além de levar dignidade. Isso faz parte da missão constitucional da Defensoria Pública de suprir, em dignidade, as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade”, disse.

A coleta de itens começou na segunda-feira (13), com a mobilização de defensores, servidores e estagiários e se expandiu para o público externo, totalizando quase 1.600 quilos de vestuário em geral, 899 itens de higiene e 127 itens de alimentos.

“Nós começamos com uma simples entrega de roupas usadas dentro da instituição e hoje podemos comemorar porque as doações se expandiram e arrecadamos diversos outros itens que acreditamos que vão ajudar a suprir as necessidades dessas famílias”, comemorou o defensor.

Com informações da DPE-AM