‘Texto folclórico, loucura e lixo’, diz Torres ao ser indagado no TSE sobre minuta golpista

Ouvido por videoconferência, diretamente do 4º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal, onde se mantém preso, por ordem de Alexandre de Moraes, o ex-ministro da Justiça de Bolsonaro, Anderson Torres, prestou seu depoimento à Corte Suprema Eleitoral e, ao ser questionada sobre a minuta golpista, encontrada em sua casa, por ocasião de uma busca e apreensão determinada por Moraes, registrou que a mesma se cuide de ‘um texto folclórico, loucura e lixo’.

Torres foi enfático ao afirmar que desconhece o material apreendido, embora encontrado em sua casa, após busca e apreensão da Polícia Federal. Essa minuta golpista foi juntada à AIJE- Ação de Investigação Judicial Eleitoral, movida pelo PDT e que pode levar Bolsonaro a ser declarado inelegível. No mérito, a AIJE apura as ilegalidades e abusos praticados pelo ex-presidente ao anunciar, publicamente, uma série de ataques ao sistema eleitoral, com o propósito de fazer desacreditar as urnas eletrônicas, em reunião com embaixadores.