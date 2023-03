Juiz Cássio Borges toma posse como membro substituto do TRE/AM

O juiz Cássio André Borges dos Santos tomou posse na manhã de terça-feira (14/03), como membro substituto, na classe dos juízes de Direito, do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE/AM), para o biênio 2023/2025.

A solenidade de posse ocorreu no Plenário da Corte Eleitoral, no Aleixo, foi conduzida pelo presidente do TRE/AM, desembargador Jorge Lins, e contou com a presença da desembargadora Vânia Marques, representando o Tribunal de Justiça do Amazonas, e do desembargador Flávio Pascarelli, diretor da Escola Superior da Magistratura do Amazonas (Esmam), além de outras autoridades e familiares do empossado.

Com quase 25 anos de carreira, Cássio Borges é juiz titular da 1.ª Vara do Juizado Especial Cível da Comarca de Manaus, atua como presidente da 2.ª Turma Recursal dos Juizados Especiais e na coordenação geral da Escola da Magistratura. Também exerceu a função de juiz auxiliar do ministro Mauro Campbell na Corregedoria Nacional Eleitoral, no Tribunal Superior Eleitoral.

Cerimônia

Após a leitura do termo de posse, o juiz Cássio Borges fez o juramento diante dos demais integrantes do Tribunal Pleno do TRE/AM. O juiz Victor Liuzzi, que integra a Corte Eleitoral, fez o discurso de saudação ao colega, frisando a grande experiência na magistratura e a extensa formação acadêmica de Cássio Borges, que também é professor universitário.

Em emocionado discurso, citou, em memória, a sua mãe – professora Thália Phedra – e expressou gratidão a todos que o apoiaram em sua trajetória na magistratura.

Ao dar as boas-vindas ao magistrado Cássio Borges, o presidente do TRE/AM, desembargador Jorge Lins, disse que o juiz, por suas qualidades e preparo, chegou para somar com o colegiado, sempre que for convocado. Com informações do TJAM