Servidor corrige na Justiça omissão da administração por falta de promoção funcional

Ao se evidenciar o direito do servidor público de obter as promoções que o exercício do cargo comporta, com previsão em lei e a administração não atende ao dever de tomar providências no sentido de adotar os atos necessários para a firmação desses direitos do funcionalismo, comporta abrigo jurídico ao pedido que, em ação de obrigação de fazer, pretende que o juiz supra a omissão do Estado. A Desembargadora Maria das Graças Pessoa Figueiredo, do TJAM, reformou a sentença do juízo da Fazenda Pública que dispôs em entendimento contrário.

A sentença atacada fez o registro de que um pressuposto do direito vindicado não assistiu ao requerente, investigador de polícia civil, no caso concreto, isto porque, aos olhos do magistrado sentenciante, seria necessário a existência da demonstração de vaga para a ocorrência da progressão vertical. O servidor recorreu.

Ao examinar o recurso, a Relatora dispôs que se observar que o funcionário, por ter ingressado em 2011 no serviço público, como investigador, faria jus, até a data do acórdão , 15/06/2023, a três progressões funcionais com as quais o Estado foi omisso e cuja falta imporia a intervenção do Judiciário.

O que não pode ocorrer é que a a administração pública se omita e deixe de atuar para proceder com a consecução de direitos do servidor, porque esse ato corresponde a uma imposição legal. A omissão da administração, nesse sentido, corresponde a uma ‘situação de flagrante ilegalidade que reverbera na esfera jurídica daqueles que integram a Polícia Civil do Estado do Amazonas’.

O Estado do Amazonas foi condenado a providenciar todas as medidas necessárias para que o servidor possa ser promovido, com o consequente pagamento das verbas salariais vencidas e vincendas correspondentes às ascensões funcionais do autor.

Processo nº 0600805-78.2021.8.04.0001

Classe/Assunto: Apelação Cível / Promoção / Ascensão Relator(a): Maria das Graças Pessoa Figueiredo Comarca: Manaus Órgão julgador: Primeira Câmara Cível