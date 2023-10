Senadora leva caso da conselheira Yara Lins, recém-eleita presidente do TCE-AM, ao STF

A senadora do Mato Grosso do Sul, Soraya Thronicke (Podemos-MS), se manifestou em suas redes sociais sobre o caso que envolveu a denúncia da conselheira Yara Lins, recém-eleita presidente do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE/AM), contra o conselheiro Ari Moutinho, e declarou que levou o caso ao Ministro Alexandre Moraes, do Superior Tribunal Federal (STF).

“Na visita desta semana ao Ministro Alexandre de Moraes levamos também o caso da Presidente do TCE-AM, Yara Lins. A violência política de gênero é hoje ação penal pública incondicionada a apresentação e sim, dá cadeia! O Ministro está muito sensibilizado com o avanço dessa espécie de crime”.

Yara Lins é conselheira do Tribunal de Contas do Amazonas e será a primeira mulher a assumir a presidência, pelos próximos dois anos (biênio 2024-2025), por 5 votos a 2. A conselheira denunciou que sofreu ataques misóginos do conselheiro, antes da sessão que deu inícios às eleições.

Lins declarou, durante uma coletiva de imprensa, na Delegacia Geral do Amazonas, que ao cumprimentar o conselheiro com um “bom dia”, ele desferiu xingamentos como “safada”, “vadia”, e “eu vou te foder”, no intuito de intimidá-la com as ameaças.

