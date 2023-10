Yara Lins, presidente recém-eleita do TCE/AM, acusa Ari Moutinho de agressão e ameaça

A presidente do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM), conselheira Yara Lins, afirmou ter sido agredida verbalmente pelo conselheiro Ari Moutinho, na última terça-feira (3). A presidente, recém-eleita, registrou um Boletim de Ocorrência, na manhã desta sexta-feira (6), na Delegacia Geral de Polícia Civil do Amazonas.

De acordo com as declarações, Yara Lins alega que Ari Moutinho a insultou durante uma sessão no TCE-AM, na presença de outros conselheiros, e foi chamada de “safada, puta e vadia”, além de ameaças como “eu vou te foder”. Segundo a conselheira, as ameaças foram relacionadas com a intenção de desestabilizá-la, no sentido de que ele poderia criar problemas para ela em tribunais superiores.

Yara Lins foi à imprensa e disse acreditar na justiça de Deus, que acredita na imprensa do Amazonas e nas autoridades locais e do Brasil. “Eu peço justiça, porque eu sou a única mulher, a única conselheira do Tribunal e represento as servidoras da minha instituição. Relutei muito em vir aqui fazer essa denúncia, mas eu não poderia me acovardar, por ameaças, e eu não aceito ameaças. Eu quero que a justiça puna o agressor para que acabem com a violência contra as mulheres. Fui agredida dentro da minha função, dentro do plenário do TCE”.

A conselheira afirmou que o vídeo mostra que ficou paralisada após ter sido agredida, e que passou a mão no rosto de Ari e ele disse: “você é infeliz, por isso que sofre tanto”, em seguida tentou tocar o rosto da conselheira e jogou um beijo”. Yara informou que irá pedir na justiça a condenação por injúria, ameaça e tráfico de influência.

O conselheiro Ari Moutinho Filho ainda não se manifestou sobre o ocorrido.

Veja o vídeo:

