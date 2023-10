Érico Desterro emite nota sobre o ‘alegado incidente’ entre Yara Lins e Ari Moutinho

O Presidente do Tribunal de Contas do Amazonas, Érico Desterro, emitiu nota, e disse que não recebeu nenhuma comunicação ou solicitação referente ao ‘alegado incidente’, ocorrido durante sessão da Primeira Câmara do último dia 3 de outubro, entre os membros do Tribunal, o conselheiro Ari Moutinho e a recém-eleita presidente, Yara Lins, que irá substituir o atual presidente no biênio 2024-2025.

Érico Desterro se refere ao que foi alegado hoje, 6, em declarações prestadas à imprensa pela conselheira Yara Lins, após o registro de Boletim de Ocorrência, em que alegou ter sido vítima de agressões verbais e ameaças pelo conselheiro Ari Moutinho. Desterro salientou que não estava presente nesse dia e que não foi previamente informado sobre a entrevista coletiva concedida pela conselheira.

Na nota, o presidente afirma que “durante os últimos dois anos, implementou um sistema de integridade institucional, com códigos e comitês de ética pública, comissões de enfrentamento a qualquer espécie de assédio e discriminação, possuindo canais efetivos de comunicação de quaisquer irregularidades e desvios de conduta, inclusive com tratamento diferenciado às questões relacionadas às mulheres”.