Sefaz atrasa na conclusão de isenção de IPVA a pessoa com deficiência e mora é sanada na justiça

São isentos do IPVA no Amazonas, por força da Lei 4.719/2018, os veículos de propriedade de pessoa responsável por pessoa com deficiência. Para o direito ser reconhecido é necessário que o requerimento seja deferido pela SEFAZ. Uma demora na decisão de pedido dessa natureza foi sanada em Mandado de Segurança acolhido pelas Câmaras Reunidas do TJAM. O Desembargador Cezar Luiz Bandiera, ao relatar a concessão da ordem reconheceu o direito líquido e certo dos Impetrantes, pais do menor autista, determinando que a Secretaria de Fazenda conclua o processo, cessando a longa demora no exame do requerimento.

Como narrado no Mandado de Segurança , o pedido administrativo junto à SEFAZ foi formalizado em março de 2023. De início houve indeferimento do pedido, ao fundamento de que o responsável pela criança não possuía CNH- Carteira Nacional de Habilitação. Com a interposição do recurso administrativo, a SEFAZ quedou-se inerte, sem nada resolver até a data da impetração da ação, aos 27.02.2023.

Comprovada a mora na conclusão do processo administrativo, o Desembargador Cezar Luiz Bandiera concedeu, liminarmente, ordem para que a SEFAZ concluísse o processo administrativo, como de direito, no prazo de 30 dias. O Estado contestou o pedido, dizendo não haver razão para a concessão do direito, por ser inexistente.

Segundo o Estado houve ausência de comprovação da CNH do responsável por pessoa com deficiência. O veículo, alvo do pedido de isenção do IPVA, foi apresentado como propriedade em nome da mãe do menor autista, mas o veículo é manuseado pelo pai, portanto, em nome da família e dos interesses da criança.

Como definiu a Corte de Justiça, ‘como o pedido abrange o pai biológico do menor em questão e a documentação hábil está completa, existe o direito à isenção do IPVA. Pai e mãe exercer o poder familiar, ambos são responsáveis pela criança. Além disso, houve parecer favorável do Departamento de Arrecadação da Sefaz. Foi reconhecido o direito líquido e certo dos Impetrantes.

Processo nº 4001956-92.2023.8.04.0000