Rosa Weber inspeciona locais de prova para notários em Alagoas

A presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), ministra Rosa Weber, inspecionou na tarde de ontem (26/8) um dos locais de prova de seleção para o primeiro Concurso para a Outorga de Delegações de Notas e de Registro do Estado de Alagoas, coordenado pelo conselho em Maceió.

A visita foi feita para verificar o andamento do primeiro certame realizado no estado para provimento de unidades extrajudiciais, a fim de cumprir o disposto na Constituição Federal de 1988.

A ministra esteve na Universidade Mário Pontes Jucá, no bairro Barro Duro, acompanhada do presidente do Tribunal de Justiça de Alagoas (TJAL), o desembargador Fernando Tourinho, e de outros desembargadores do estado e magistrados do CNJ que atuaram na organização do concurso.

Estão em disputa mais de 200 vagas no estado. Dois terços delas são destinadas aos candidatos novos, que ainda não exercem a função e atendem aos requisitos legais. As demais são destinadas a candidatos à remoção que já exerçam titularidade de registro ou notarial em Alagoas há mais de dois anos, nos termos da lei. Mais de 6,5 mil candidatos estão aptos a fazer as provas que se iniciaram ontem, sábado e terminam hoje, domingo (26 e 27/8) em Maceió.