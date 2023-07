‘Respondo pelo meu CPF’, diz Sinésio Campos após críticas por prisão de servidora

O deputado Sinésio Campos (PT) teve seu nome envolvido em um caso policial após a prisão da blogueira Chrysline Paola Gaia, que era servidora contratada do seu gabinete na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam). Chrysline foi presa na terça-feira (18) por suspeita de envolvimento em um assalto a uma loja de roupas e acessórios em Manaus.

O deputado exonerou a servidora na terça-feira (18). Em entrevista ao Portal do Holanda, Sinésio afirmou que não pode ser responsabilizado pelo ato de quem trabalha para ele.

“Tomei conhecimento e de imediato exonerei ela. Se você trabalha para mim, mata ou rouba, eu sou responsável por isso? Eu respondo pelo meu CPF”, afirmou Sinésio Campos.

“Quanto ao comportamento dela [o crime], que ela responda na Justiça”, concluiu o parlamentar.

Chrysline Gaia foi apontada pela Polícia Civil como suposta autora de roubo a uma loja no bairro Nossa Senhora das Graças, no dia 8 de junho. Ela foi presa na terça-feira, um dia após a prisão de outros dois suspeitos de participação no crime: Denick Harley Feitoza Barata, 28, e Oyama Brendon Lopes de Souza, 21. Uma terceira pessoa foi presa, Manuela Nayara Afonso Conde, 26, por receptação qualificada de mercadoria roubada.

No gabinete de Sinésio, Chrysline ocupava o cargo de Assistente do Gabinete Parlamentar, com remuneração de R$ 2 mil.