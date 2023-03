Rede de Prostituição em Garimpos de Roraima deflagra operação da Polícia Federal

A Polícia Federal deflagrou a operação Palácios que averigua uma rede de crimes em que crianças e adolescentes são cooptadas para a prostituição em garimpos de regiões do Estado de Roraima. Num dos casos averiguados, houve o resgate pelo Conselho Tutelar, em Roraima, de uma adolescente que foi mantida em cárcere privado, além de ver negada a alimentação, especialmente no período em que estava menstruada, informou em depoimento a vítima que não teve o nome revelado.

O grupo de criminosos entra em contato com as vítimas através de redes sociais, por meio de perfis falsos, e as convidam para trabalhar em diversas áreas de garimpo, inclusive na prostituição, com promessas de ganhos suntuosos em dinheiro.

As mulheres, todas crianças e adolescentes, são levadas por motoristas que possivelmente integram o esquema, transportam as vítimas até uma pista clandestina onde são esperadas por um avião que as desloca até às áreas de garimpo. Mandados de prisão e de busca e apreensão devem ser cumpridos.