Juízas se unem e pedem indicação de mulheres para o STF, de preferência uma negra

Um abaixo assinado subscrito por juízas do trabalho pede que as próximas vagas de ministros que serão abertas com as saídas de Ricardo Lewandowski e Rosa Weber sejam preenchidas por mulheres, de preferência, uma negra e outra da carreira trabalhista. O documento foi protocolizado por uma comissão de juízas do trabalho.

A presidente da Comissão Anamatra Mulheres, a juíza Patrícia Sant’Ana critica a baixa representatividade feminina nos quadros do Supremo Tribunal Federal. Para as juízas, é relevante haver na Corte, de forma contínua e constante, a experiência de uma mulher negra, o que ajudaria a combater o racismo e o machismo estrutural na sociedade.

Defendem, também, haver na Corte Suprema, a representação oriunda da Justiça do Trabalho. A justificativa é a de que o STF seja enriquecido com a experiência e visão própria da Justiça Social e do direito social para os debates da Casa.