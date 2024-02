Pleno do TRT-11 aprova lista tríplice para cargo vago de desembargador(a)

Em sessão extraordinária realizada na manhã da última sexta-feira (16/2), o Pleno do Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região (AM/RR) aprovou a lista tríplice de juízes titulares que concorrem à promoção ao cargo de desembargador(a), pelo critério de merecimento. A vaga é decorrente da aposentadoria da desembargadora Francisca Rita Alencar Albuquerque.

Compõem a lista: a juíza titular da 19ª Vara do Trabalho de Manaus, Eulaide Maria Vilela Lins (1º lugar), o juiz titular da 1ª Vara do Trabalho de Manaus, Djalma Monteiro de Almeida (2º lugar), e a juíza titular da Vara do Trabalho de Manacapuru, Yone Silva Gurgel Cardoso (3º lugar), que obtiveram as maiores pontuações na tri-média. A lista aprovada será encaminhada para escolha do presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva.

Sob a condução do presidente do TRT-11, desembargador Audaliphal Hildebrando da Silva, a sessão presencial foi realizada no plenário do prédio-sede, na Rua Visconde de Porto Alegre, 1265 – Praça 14 de Janeiro e transmitida no YouTube. Antes do início dos trabalhos, os desembargadores se reuniram para esclarecer eventuais dúvidas sobre os critérios de votação da tri-média. Os critérios objetivos estão definidos na Resolução Administrativa n. 131/2012, alterada e republicada pela Resolução n. 072/2022.

A análise do processo de promoção para o cargo vago de desembargador do TRT-11 (MA-575/2023) teve início na primeira sessão ordinária do Pleno deste ano, no último dia 7 de fevereiro. O julgamento foi adiado para a sessão extraordinária de 16 de fevereiro. Além dos integrantes da lista tríplice, também concorreram ao cargo os juízes titulares da 15ª Vara do Trabalho de Manaus, Rildo Cordeiro Rodrigues, e da 12ª Vara do Trabalho de Manaus, Audari Matos Lopes.

Cada um dos desembargadores votou atribuindo notas a itens como desempenho, produtividade, presteza e aperfeiçoamento técnico. Além disso, cada uma das notas atribuídas foi justificada. Após declarar o resultado, o presidente do TRT-11 elogiou os candidatos e a transparência da votação. “Gostaria de finalizar o processo, primeiro parabenizando o tribunal pela transparência, objetividade, sabedoria e ponderação com as quais os desembargadores votaram nos candidatos, tudo devidamente motivado”, disse o dirigente. Em seguida, fez questão de parabenizar todos os cinco candidatos, que definiu como“profissionais de competência comprovada”.

O presidente da Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho da 11ª Região (Amatra-XI), juiz do Trabalho Adelson Silva dos Santos, também se manifestou. “Quero parabenizar os colegas que foram eleitos na lista. Tenho certeza que qualquer um que for escolhido vai engrandecer ainda mais o nosso Regional. E terá uma tarefa hercúlea de substituir nossa querida mestra Francisca Rita, a quem eu presto homenagem agora”, concluiu.

Com informações do TRT11