PGJ é homenageado no 1º Encontro da Advocacia do Interior da OAB/AM-2023

O Procurador-Geral de Justiça (PGJ), Alberto Rodrigues do Nascimento Júnior, foi homenageado, na tarde de segunda-feira, 14/08, pela Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Amazonas (OAB-AM), durante a solenidade do “1º Encontro da Advocacia do Interior da OAB/AM-2023”. O evento ocorreu no auditório Rubi, situado na Sede da OAB-AM, no bairro Adrianópolis, Manaus.

A cerimônia, organizada pela Comissão dos Advogados do Interior da OAB-AM, foi um momento de homenagens, onde advogados, delegados, servidores da OAB-AM e do judiciário, juízes e promotores foram destacados por seus serviços relevantes e pelo respeito às prerrogativas fundamentais dos Advogados. Além disso, a Comissão também fez um reconhecimento à abordagem humanizada no processo jurisdicional.

Na ocasião, o PGJ, Alberto Nascimento, destacou que a homenagem recebida é dirigida, principalmente, à atuação ministerial no interior do Estado do Amazonas, na busca pelos direitos da nossa população cabocla

“Sobre a homenagem que recebo hoje, quero agradecer calorosamente à Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Amazonas, em especial ao Presidente Dr. Jean Cleuter Simões Mendonça e Dra. Yamile Viana de Souza Queiro, Presidente da Comissão do Advogado do Interior da OAB-AM. Foi grande a surpresa e alegria que me acometeu ao ser contemplado por tal honraria, que tem um significado muito especial para mim que sou natural de Itacoatiara”, declarou o Procurador-Geral de Justiça.

Com informações do MPAM