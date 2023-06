Perfil da PRF em Sergipe é alvo de suposto ataque cibernético

O perfil da superintendência sergipana da Polícia Rodoviária Federal (PRF) no Instagram foi alvo de um suposto ataque de hackers na noite desta quarta-feira (28). Segundo o Ministério da Justiça e Segurança Pública, pasta à qual o órgão está vinculado, os “criminosos” trocaram a senha de acesso ao perfil e publicaram um pedido para que internautas doassem dinheiro para ajudar o ex-presidente da República Jair Bolsonaro.

A publicação não menciona como o dinheiro recolhido seria usado, mas tem forte conotação política, sugerindo estar relacionada à necessidade de Bolsonaro se defender nos vários processos a que responde.

Além de indicar dados de uma conta supostamente disponibilizada para os interessados doarem qualquer quantia via PIX, a postagem ainda contava com um código de barras (QR Code). De acordo com o Ministério da Justiça, o código direcionava as vítimas para uma página que os criminosos criaram para aplicar o golpe.

Em nota, a PRF informou que já está apurando os fatos a fim de tomar as providências necessárias com o objetivo de impedir que criminosos voltem a realizar ações parecidas. O órgão também garante que já reforçou as defesas contra ataques cibernéticos de suas mídias.

Por meio de sua conta no Twitter, o ministro Flávio Dino disse que determinou às outras 26 superintendências estaduais da PRF, e também às da Polícia Federal (PF), que suspendam seus perfis sociais até que a segurança das mesmas seja verificada. Somente as contas dos órgãos centrais, nacionais, seguem ativos.

Com informações da Agência Brasil