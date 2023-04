Onde estás tu, Flavio Dino? Reage Deltan Dallagnol contra a representação do Ministro da Justiça

O Deputado Federal Deltan Dallagnol reagiu após sofrer representação oriunda do Ministro da Justiça, Flávio Dino, para ser incluído no Inquérito das Fake News. Dino narrou à Moraes que as acusações que sofreu, por Deltan, de que não haveria possibilidade de comparecer à favela da Maré, no último dia 13 de março, sem um acordo com o crime organizado se constituem em calúnia, havendo um falso que deve ser investigado, face à divulgação que Deltan deu a esse conteúdo. O ex-procurador reagiu e escreveu nas redes sociais: “Onde estás tu, Flávio Dino?”

A reação de Deltan é relacionada ao fato de que o Ministro da Justiça deu uma ‘desculpa’ por não representar contra Lula e um deputado aliado, André Janones. Na visão de Deltan Lula também ‘inventou’ que Moro tinha feito uma ‘armação’, sobre as investigações da federal no caso do PCC que atuou para atentar contra autoridades, logo incidiu em fake news.

No caso de Janones, aliado do governo, Deltan diz que o deputado fez uma publicação em que afirmou haver indícios de que Bolsonaro poderia ser preso ao prestar depoimento à Polícia Federal.

Para Dallagnol os argumentos de Dino se resumem em uma ‘desculpa’. O Ministro da Justiça , ao ser indagado pela imprensa sobre esse conteúdo, afirmou que foi alvo de um crime de calúnia por Deltan e que precisaria o ofendido tomar a iniciativa. A contra reação de Deltan se resume em fundamento diverso.

“A desculpa dada pelo ministro para não ter representado contra Janones ( e contra Lula, que inventou a história da ‘armação de Moro’ na investigação contra o PCC) não procede. A representação do ofendido é necessária no caso de crimes contra a honra e não para alguém ser investigado no inquérito das fake news pela disseminação de notícias falsas que atentem contra o Estado de Direito e a Democracia!”