Flávio Dino pede a Moraes que Deltan Dallagnol seja incluído em Inquérito de Fake News

O Ministro Flávio Dino, do Governo Lula, representou contra Deltan Dallagnol ao STF e pediu a Alexandre de Moraes que o ex-procurador da República, atual Deputado Federal, do Podemos/PR, seja incluído no inquérito das Fake News. O motivo é que, segundo Dino, Deltan, além de inventar, também propagou que ‘o ministro da justiça de Lula, ao visitar a favela da Maré, cometeu ato impossível de se fazer sem um acordo com o crime organizado”. Essa visita de Dino se deu no último dia 13 de março, para se reunir com lideranças comunitárias.

Dino teve que comparecer à Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara dos Deputados, na semana passada e atribui a convocação dos deputados da oposição à iniciativa de Deltan. Segundo Dino os deputados querem usar politicamente a agenda na comunidade da Maré para desgastá-lo.

“Imunidade parlamentar não pode ser alvo de abuso, desviada de sua finalidade. E não é escudo para cometimento de crimes”, afirmou Flávio Dino em referência a Deltan Dallagnol.