Bolsonaro deu contornos diferentes à Federal sobre os ‘presentes’ recebidos de Sauditas

O ex-presidente Jair Bolsonaro, ao depor no dia de ontem, à Polícia Federal, disse que somente no ano passado soube das joias com diamantes destinadas pela Arábia Saudita à ex primeira-dama, Michele e que à despeito da intervenção de seus auxiliares, esta somente ocorreu para se evitar um suposto vexame diplomático do Brasil como o regime da Arábia Saudita.

Bolsonaro depôs por três horas na sede da Polícia Federal, em Brasília depois de ser convocado para dar explicações sobre o recebimento de presentes milionários. Na mesma esteira de apuração, a Federal ouviu, em São Paulo, o tenente-coronel Cid, que, segundo o que consta, dentro desses episódios, teria sido o militar responsável por montar uma operação, nos últimos dias do Governo Bolsonaro, para tentar recuperar as joias que foram trazidas com destino a Michelle. Não há maiores detalhes sobre essas ouvidas.