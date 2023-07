Novo Superintendente da PRF no Amazonas toma posse

O novo Superintendente da Polícia Rodoviária Federal no Amazonas (PRF-AM), inspetor Benjamin Affonso Neto, tomou posso do cargo, na segunda-feira (10). A solenidade contou com a presença do Diretor-Geral da PRF, Antônio Fernando Oliveira e outras autoridades do executivo, legislativo e judiciário.

Benjamin Affonso Neto foi nomeado superintendente da PRF no Amazonas por meio de Portaria de Pessoal, publicada em 13 de março no Diário Oficial da União.

Ele ingressou no órgão em 1994, atuando no serviço operacional, e, desde sempre, exerceu suas funções tendo como lotação no estado do Amazonas. Possui vasta experiência na área de segurança viária e policial, dentre elas: Curso Avançado de Perícia em Acidentes de Trânsito, Curso de Procedimentos Administrativos Disciplinares, Curso de Formação de Instrutores em Uso Legal e Progressivo da Força, Curso de Crimes Ambientais. Além disso, possui Socorrista em Atendimento Pré-hospitalar Básico, pelo Hospital Universitário da Universidade de Santa Catarina. Entre 2018 e 2021, foi superintendente da PRF no referido estado.

Em seu discurso, o novo Superintendente destaca a importância de cada policial para o crescimento da PRF no Amazonas e deixou claro que seus valores, integridade e caráter honesto são inegociáveis. No fim, agradeceu à família e a Deus por sempre estarem ao seu lado na caminhada profissional.

O diretor-geral, Antônio Fernando Souza Oliveira, fez sua fala na valorização do efetivo policial, primando pelo bem estar físico e psicológico, com investimentos em capacitação, treinamento, com políticas voltadas para a assistência e valorização da carreira do policial.