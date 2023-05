No Amazonas, operação contra esquema de exploração sexual narrou exposição violenta de menores

Mais um caso de violência sexual sofrido por adolescentes foi desvendado pela Polícia Civil do Amazonas. Um esquema de prostituição findou com a conclusão de que um empresário alemão, no Amazonas, Wolfgang Brog, de 75 anos, estuprava uma menor, com o apoio da mãe e da tia, com vista a fins lucrativos sexuais. O caso foi examinado a partir de um vídeo que foi encaminhado às autoridades pela própria vítima do crime, com a sucessão de investigações que deflagraram um esquema de prostituição de crianças e adolescentes. No comando das operações esteve a Delegada Joyce Coelho.

Após o rompimento do silêncio da vítima, hoje com 15 anos de idade, a polícia tomou conhecimento de que a menina foi abusada pelo alemão desde quando tinha 06 anos de idade. A criança, segundo as informações, era constrangida a ficar em trajes e com uso de objetos com tons de natureza sexual. Ao gravar um vídeo, com as provas dos abusos, a mesma foi incentivada e auxiliada por uma tia a entregar as provas à Polícia. Com as investigações em curso, a Polícia chegou ao principal suspeito, e que hoje está foragido.

Foi autorizado pela Justiça, como consequência lógica da operação, interceptações telefônicas que auxiliaram o esclarecimento dos fatos. Evidenciou-se que a mãe da menor de tudo tomou conhecimento. Por meio de dados interceptados a Polícia desvendou que a mãe da menina, Keila Vilhena, pediu dinheiro para fugir, pois a Polícia estava no seu encalço. Foi registrada a ‘reclamação’ de Alemão, que culpou a mulher pela divulgação do vídeo, onde diz que ela, a mãe ‘espalhou o vídeo para todo mundo’.

Essa foi mais uma operação que revelou um forte esquema de prostituição infantil, com a realidade de que no Amazonas há esquemas criminosos nos quais menores são vítimas de uma rede de exploração sexual. Revelou-se que o empresário transportava menores, pelos rios da região amazonense, baixando em pousadas localizadas dentro do sistema da floresta amazônica e oferecendo crianças e adolescentes à prostituição. Uma reportagem, promovida pelo Fantástico e divulgada pela Rede Globo divulgou áudios em que Wolfgang Brog diz que as acusações foram construídas.