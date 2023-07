Negado recurso em favor de acusados de tráfico de drogas transportadas em um avião

A Câmara Criminal do TJRN não deu provimento aos pedidos, movidos pelas defesas de dois homens, os quais, após decisão da 2ª Vara Criminal da Comarca de Macaíba, foram condenados pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33, da Lei 11.343/06. Um dos acusados foi sentenciado à pena de cinco anos e dez meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, e o segundo à pena de sete anos de reclusão e 700 dias-multa, no regime inicial fechado.