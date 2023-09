Negado HC para acusado de roubo majorado e posse de droga

Os desembargadores atuantes na Câmara Criminal do TJRN mantiveram sentença da 3ª Vara Criminal da Comarca de Natal e negaram o pedido de Habeas Corpus, movido pela defesa de um homem, denunciado pela prática de roubo majorado, com participação de outros envolvidos, bem como pelo delito previsto no artigo 28, da Lei 11.343/2006 (posse de droga para uso próprio). A peça defensiva sustentou que a denúncia é “inepta”, por ser “genérica” e, portanto, em desconformidade com o artigo 41 do Código de Processo Penal (CPP). Entendimento diverso do firmado pelo órgão julgador.