Justiça condena pai a nove anos e quatro meses de prisão ao tentar matar filho por atropelamento

No dia 21 de julho de 2021, em uma das ruas do Jardim dos Buritis, em Gurupi, Deroux Almeida de Brito tentou matar o filho, Heldai Ferreira de Brito, o atropelando com um caminhão.

Nesta última sexta-feira (1º de setembro), o Tribunal do Júri o condenou a nove anos e quatro meses de reclusão por prática de crime doloso tentado contra a vida da vítima.

Presidido pelo juiz Jossanner Nery Nogueira Luna, o Conselho de Sentença, reunido sexta-feira (1º/9), reconheceu que na manhã daquele ano, em uma das ruas do Jardim dos Buritis, a vítima Heldai Ferreira de Brito foi atropelada por um caminhão que lhe causou sérias lesões corporais.

Concluiu que o acusado Deroux Almeida de Brito foi quem atropelou a vítima e reconheceu que ele deu início à execução de crime de tentativa de homicídio, que não se consumou em razão da vítima ter recebido socorro. E ainda que o crime ocorreu por motivo fútil – discussão banal acerca de um botijão de gás.

Ao analisar as circunstâncias judiciais, o juiz Jossaner determinou o regime fechado para início do cumprimento da pena e deixou de fazer a detração (abatimento da pena total a ser cumprida), prevista no art. 387, §2º, do Código de Processo Penal, visto que o sentenciado respondeu o processo em liberdade.

Com informações do TJ-TO