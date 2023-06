Não há ilegalidade na prisão quando estiver presente os requisitos de autorização, diz ministro

As hipóteses que se constituem em exceções à garantia de que a casa é inviolável se limitam à autorização judicial, ao flagrante delito e ao consentimento do morador. Buscas domiciliares sem autorização judicial dependem, para sua validez, da existência de fundadas razões de que na casa esteja ocorrendo um crime. Sem que incida uma dessas três mitigações do direito à inviolabilidade do domicílio, ocorrerá ilegalidade que, no processo penal, podem contaminar o procedimento, se não observadas as imposições. Sobre o tema discorreu o Ministro Ribeiro Dantas, do STJ, ao denegar um habeas corpus contra o Tribunal do Amazonas.

O cumprimento das fundadas razões pode ser extraído do contexto fático anterior à invasão do domicílio pelos policiais, que, nessas circunstâncias, se encontrem autorizados a concluir que a hipótese sinalize para a ocorrência de crime no interior da residência, cuja urgência em fazer cessar o ilícito penal, demanda a entrada na casa, sem consentimento do morador.

Há hipótese em que a deflagração do flagrante possa exigir retardamento. Somente o flagrante delito que traduza verdadeira urgência legitima o ingresso em domicílio alheio, ponderou o Ministro, pois a própria lei que cuida da matéria, a de nº 11.343/2006, autoriza o retardamento da atuação policial na investigação dos crimes de tráfico de entorpecentes, isso para que o Estado obtenha a maior segurança e a melhor instrumentalização da investigação.

Noutro giro, a busca por um mandado judicial ‘é o caminho mais acertado a tomar, de sorte a se evitarem situações que possam, a depender das circunstancias, comprometer a licitude da prova e, por sua vez, ensejar possível responsabilização administrativa, civil e penal do agente de segurança pública autor da ilegalidade, além da anulação de todo o processo, em prejuízo da sociedade’.

Quando há claros e incontroversos indícios de que o Acusado se encontre em situação de flagrância, faculta-se a entrada de policiais no imóvel, independente de mandado específico para tanto. Considerou que a entrada no domicílio do Réu J.W.L.N se deu em razão de estar em situação de flagrância, tratando-se de hipótese excepcional de violabilidade ao domicílio, mantendo-se a decisão da Corte de Justiça do Amazonas.

Segundo constou nos autos combatidos, a equipe policial se dirigiu ao endereço no qual, após prévias diligências, havia fundadas suspeitas de que se estaria comercializando drogas, momento em que o paciente, acusado na ação penal, , ao presenciar a chegada da guarnição militar, empreendeu fuga para sua residência, motivo pelo qual foi abordado e revistado, sendo encontrado em suas vestes a droga proibida..

Ato contínuo, os policiais adentraram na residência do suspeito e realizaram revista no imóvel, encontrando várias drogas, como skank embalada em um saco plástico preto em cima de uma cadeira; porção de oxi escondida, além de um saco plástico contendo dinheiro em cédulas e moedas; motivo pelo qual o suspeito foi preso. O ministro entendeu que foi a hipótese de prisão legal, ainda que sem mandado, ante a excepcionalidade da invasão do domicílio.

