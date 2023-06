Juiz erra ao não intimar parte após deferir gratuidade de justiça apenas parcialmente

Tendo sido a gratuidade da justiça pedida pelo autor, em ação judicial, mormente quando busca combater descontos indevidos contra uma instituição bancária e o juiz a defere apenas em parte, não intimando previamente o interessado a convencê-lo de que teria total procedência a autodeclaração de não poder suportar na totalidade as despesas do processo, permite que o interessado demonstre, via recurso, que possa o juiz estar incidindo em afronta ao direito do interessado, que pode obter a reforma da decisão agravada em segunda instância. O contexto é abordado pela Desembargadora Maria do Perpétuo Socorro, em voto condutor de julgado no Tribunal do Amazonas.

No caso concreto, o autor pediu a gratuidade da justiça numa ação em que instaurou discussão jurídica contra o Banco do Brasil sobre cobranças acerca de uma dívida que considera inexigível, ante irregularidades que assacou existentes e com registros em seu nome à titulo de “B BRASIL EMPR”.

Na decisão recorrida, o magistrado singular deferiu apenas parcialmente a gratuidade da justiça, exigindo o pagamento de despesas postais e pesquisas eletrônicas por serem de pequena monta. Ocorre que, o escopo correto do instituto, para ser aplicado no caso concreto, exigiria, aos olhos do agravante, que lhe fosse deferida a gratuidade da justiça na sua totalidade.

Em segunda instância concluiu-se que o magistrado recorrido errou, sendo nula a sua decisão, pois, deferiu o benefício da gratuidade da justiça apenas parcialmente, fazendo referência a fundamentação que, contudo, não constou no decisório, não havendo, também, qualquer ponderação no ato decisório atacado que lastreasse a concessão tão somente parcial da justiça gratuita.

Ademais, o caderno processual atacado revelou que o deferimento parcial da gratuidade da justiça não foi precedido de intimação para que o demandante se pronunciasse acerca de elementos de informação específicos que se mostrassem capazes de infirmar a presunção que assiste a quem se autodeclara economicamente hipossuficiente.

Processo 4009150-80.2022.8.04.0000

Leia a decisão: