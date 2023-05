Não há ilegalidade na eliminação de candidato que descumpre as etapas de concurso

A submissão às regras do edital de um concurso é medida impositiva, tanto para a administração pública responsável pelo certame quanto para aquele que disputa a vaga, por meio de um processo de seleção. Por se considerar que o candidato foi omisso quanto a apresentação do diploma ou certidão de conclusão do curso exigido para se habilitar ao Hemoan, no cargo disputado, não dispondo da documentação no prazo estabelecido em uma das etapas do processo, firmou-se a decisão judicial que negou a existência de ato abusivo de banca examinadora a direito do impetrante em mandado de segurança . Foi Relator, em 2ª Instância, a desembargadora Vânia Maria Marques Marinho, do TJAM.

Os fatos se reportam a um processo seletivo simplificado sob a iniciativa do Hemoam, no ano de 2021, não se sustentando a participação do interessado em todas as fases do certame, com a eliminação, por não ter comprovado a qualificação técnica previamente definida para o preenchimento da vaga lançada via seleção pública.

Para o cargo de Farmacêutico, a banca exigiu a comprovação da existência de diploma de Mestrado relacionado à função. Assim, por falta desse requisito, ocorreu a eliminação do candidato, que, segundo a banca ‘apenas anexou uma declaração no sentido de que é aluno egresso do Programa de Pós Graduação em Ciência Aplicada à Hematologia, além de um documento que comprovou a defesa de uma tese em dissertação’.

Com o mandado de segurança em curso, a liminar foi negada, por falta de direito líquido e certo, sobrevindo sentença denegatória do pedido para que a banca examinadora reconsiderasse sua decisão. Com o apelo, os autos subiram ao Tribunal de Justiça. Embora o interessado tenha defendido a tese de que o documento apresentado fosse capaz de comprovar sua qualificação técnica, fixou-se que, nas circunstâncias, não poderia ser admitida a quebra do princípio da vinculação ao instrumento convocatório do edital.

Ao negar a medida pretendida, a decisão, em segunda instância ponderou sobre a inexistência da ilegalidade apontada: “Não apenas a ausência de diploma ou certidão de conclusão de curso obstaria que o candidato fosse aprovado na segunda fase do certame, como também a juntada de certidão de conclusão de cursos sem especificação da carga horária” . Não cumprindo as etapas a que deva se submeter no processo avaliativo, é justa a eliminação do candidato.

Processo nº 0762889-26.2021.8.04.0001

Leia a decisão: