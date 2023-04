MPAM fiscaliza medidas adotadas para prevenção da violência contra crianças e adolescentes

O Procurador-Geral de Justiça do Amazonas, Alberto Rodrigues do Nascimento Júnior, instituiu, na última quarta-feira, 12/4, Grupo de Trabalho (GT) para acompanhar as medidas adotadas pelo Poder Público no combate à violência contra crianças e adolescentes em ambiente escolar, nas redes públicas e privadas, do Estado do Amazonas. O GT foi designado pela portaria de nº 0649/2023/PGJ.

De acordo com o Procurador-Geral de Justiça, a escola não é apenas um espaço de aprendizagem e construção de conhecimento, mas também de socialização, cuidado e proteção, sendo absolutamente inadmissível, em seu contexto, qualquer forma de ameaça ou atos que atentem contra a integridade física de crianças e adolescentes.

“A violência nas escolas reproduz a violência na sociedade e não se trata de um fenômeno intramuros isolado. Os ambientes escolares deixaram de ser lugares protegidos e muitos pais perderam a tranquilidade ao levar os filhos à escola. É importante a ação imediata dos poderes públicos para que as nossas crianças e os nossos adolescentes frequentem a escola sem medo,” afirmou o PGJ.

Informações: TJAM