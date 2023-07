Foram presos no último sábado (8) três suspeitos de estupro contra uma adolescente de 16 anos em Cascavel, Região Metropolitana de Fortaleza. Os suspeitos são o próprio avô e os dois tios da vítima.

A menina vivia com o seu avô desde os 13 anos. Após as denúncias do estupro, a polícia cumpriu o mandado de prisão preventiva contra o avô de 73 anos e os tios, de 24 e 51 anos.

A polícia segue as investigações para esclarecer se os pais da adolescente tinham conhecimento dos abusos.