Medida urgente é concedida ao militar que comprovou danos decorrentes de omissão na promoção

A Desembargadora Maria das Graças Pessoas Figueiredo, ao conceder ordem para que um Major da Polícia Militar tivesse o atendimento imediato à promoção, por meio de liminar, em mandado de segurança , considerou que a fumaça do bom direito e o perigo da demora, pressupostos exigidos para a concessão da cautelar, no caso concreto, estiveram representados por dois fatores. O primeiro, o tempo de serviço na carreira e, o segundo, ter o militar completado a idade exigida.

Atingindo o militar estadual o tempo de serviço, a promoção perseguida, tem natureza vinculada por força da própria lei, não se cuidando de um ato discricionário da administração pública, mormente quando o também requisito da idade resta comprovado com a inclusão do militar no Quadro de Acesso.

Do caso concreto, consubstanciado no direito líquido e certo, a Relatora detectou a aparência do bom direito e, ainda o perigo da demora, que conjuntamente atenderam à medida judicial na forma requerida.

Atingindo o Militar o tempo de efetivo serviço, a promoção perseguida, dispôs a decisão , ‘por força da própria Lei, é vinculada’. O perigo de dano também se revelou evidente, pois, se não implementada a promoção a tempo e modo devidos pelo Estado, o impetrante ficaria impedido de obter a justa remuneração no patamar adequada.

Processo nº 4002594-43.2023.8.04.0000

Leia o acórdão :